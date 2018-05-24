500 درهم غرامة للمركبات التي تركن عشوائيا أمام المساجد في الإمارات

أبوظبي(صدى):

أخذت إدارة المرور في الإمارات في تغريم السيارات والمركبات التي تركن أمام المساجد بشكل عشوائي خلال أوقات الصلاة، لاسيما خلال صلاة التراويح في شهر رمضان، والتي تعد من المخالفات الأكثر انتشارًا.

وفي السياق نفسه، ينص قانون السير والمرور الاتحادي على معاقبة الوقوف خلف المركبات أو عرقلة حركة السير والمرور بغرامة قدرها 500 درهم؛ حيث تنص المادة 60 من قانون السير والمرور فإن مخالفة الوقوف خلف المركبات بما يعوق تحركها، هي 500 درهم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن القانون حظر في المادة 62 إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق، وغرامته 500 درهم، وإيقاف المركبة على ممر عبور المشاة 500 درهم، ووقوف المركبات الأجرة المخصص لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها 500 درهم وأربع نقاط، حسب نص المادة 61 من قانون السير والمرور.