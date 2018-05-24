200 ألف مقيم ينهون عقودهم خلال 3 أشهر.. وانخفاض موظفي القطاع الخاص

حمود العنزي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن بيانات خاصة بالربع الأول من 2018 والتي أوضحت انخفاض عدد المشتركين المقيمين بنحو 200 ألف موظف، ما يعني انتهاء عقودهم مع منشآت القطاع الخاص التي تراجعت عن توظيف المقيمين.

وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات المؤسسة أن الموظفين من المواطنين تراجعت أعدادهم كذلك بنهاية الربع الأول من 2018، حيث فقد أو ترك ما يزيد عن 17 ألف مشترك سعودي وظائفهم بالمقارنة مع أعداد المشتركين السعوديين بنهاية العام الماضي، والذي تجاوز مليونًا و770 ألف مشترك.