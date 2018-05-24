صورة من حفل زفاف ميشيل وباراك أوباما تثير إعجاب ملايين المتابعين

واشنطن(صدى):

نشرت زوجة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل أوباما ، صورة من حفل زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اثارت إعجاب الملايين من المتابعين .

حيث أزهرت الصورة مدى حبهما لبعضهما، وظهرت ميشيل تجلس على كرسي بينما يحاول باراك إصلاح حذائها.

وكتبت ميشيل أن باراك استيقظ في يوم الزفاف الذي أقيم في أكتوبر 1992 مصابًا بنزلة برد شديدة، وفي وقت لقائهما في المذبح اختفت الأعراض فجأة وانتهى بهما الأمر بالرقص طوال الليل تقريبًا، وبعد مرور 25 عامًا، لا يزال الزوجان يستمتعان بحياتهما ويدعمان بعضهما، وقالت ” لا أستطيع أن أتخيل المضي في هذه الحياة مع أي شخص آخر ” .