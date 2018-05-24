تفاصيل إصرار خادم الحرمين على حضور جنازة سلامة العبدالله

نايف السالم(صدى):

تحدَّث نجل الفنان سلامة العبدالله، عن تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، مع وفاة والده.

وأوضح في حديثه لبرنامج ” الراحل ” على فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن نبأ الوفاة جاءه وهو خارج الرياض، وأثناء عودته تلقة اتصال من إمارة الرياض.

وأضاف أن خادم الحرمين الذي كان حينها أميرًا للرياض، عزَّا في وفاة والده وسأله في الاتصال عن مكان الصلاة عليه، وعندما أخبره أن الصلاة ستكون في مسجد عتيقة، طلب منه أن يجعل الصلاة في الجامع الكبير بالرياض حتى يتمكن من المشاركة في الصلاة عليه.

وأشار إلى أنه أبلغ خادم الحرمين، بأنه تم الإعلان عن مكان الصلاة في الصحف، رد عليه بأنه ليس هناك مشكلة فالإمكان نشر التصحيح في النسخ الإلكترونية والطبعات الأخرى.

وأوضح أنه اعتزل الغناء بسبب تأثره بوفاة والدته، حيث أراد أن يتقرب إلى الله، قائلًا إن وفاة والدته كان بمثابة منعطفًا في حياته.