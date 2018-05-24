10 عاملات يقدمن شكاوى بـ ” التحرش الجنسي ” ضد ” ماكدونالدز “

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر عن تقدم 10 عاملات لدى ” ماكدونالدز ” ، في العديد من المدن الأمريكية، بشكاوى بالتحرش الجنسي إلى لجنة تكافؤ فرص العمل في أمريكا ضد مطعم الوجبات السريعة.

ومن بين قاصر تبلغ من العمر 15 عاما من سانت لويس، بينما أوضحت العاملات إنهن تعرضن للتجاهل والاستهزاء بسبب تبليغهم عما تعرضن له من مضايقات أثناء ممارسة عملهن، قائلات أن زملاءهم في العمل، وخصوصًا المشرفين عليهن، ضايقوهن من خلال حركات غير أخلاقية وعرضوا أنفسهم عليهن.

وصرّحت إحدى العاملات قائلة: ” شعرت أنه ليس أمامي أي خيار ثان سوى تحمل هذه المضايقات.. لكن في وقت من الأوقات كان يجب علينا أن نتصدى لهذه الأمور ” ، بينما أكد تيري هيكي، المتحدث باسم ماكدونالدز، أن الشركة تتوفر على سياسات تحظر التحرش الجنسي، لافتًا إلى أن الإدارة ستأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وستحقق في الموضوع.