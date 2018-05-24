” التقاعد ” توفر وظائف للجنسين للعمل بالرياض
وفَّرت المؤسسة العامة للتقاعد، عددًا من الوظائف الإدارية الشاغرة بنظام التعاقد للجنسين؛ وذلك للعمل في مقرها بالرياض.
وتضمنت الوظائف الرجالية التي أعلنت عنها المؤسسة، مسؤول أنظمة وأخصائي إعلام، وأخصائي أمن معلومات، وباحث قانوني، ومحاسب ومدير المحتوى والهوية.
كما تضمنت الوظائف النسائية، مديرة فرع ومدير عناية بالعملاء، وأخصائية موارد بشرية ومحاسبة وقانونية.
وأوضحت المؤسسة أن شروط التقدم على الوظائف، هي : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ألا يكون على رأس العمل في وظيفة حكومية، ألا يقل التقدير عن جيد جدًا، أن يجتاز المقابلة الشخصية.
وأشارت إلى أنه يفضل أن تكون إقامته في مقر الوظيفة، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي، ويجيد اللغة الإنجليزية.
وأكدت أن آخر موعد للتقديم هو 17 من شهر رمضان المبارك، عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابطهنا
طلال[ عدد التعليقات: 862 ] نشر منذ 1 دقيقة
السلام عليكم..
هام/ ممكن توضيح بخصوص الوظائف المطروحة بنظام التعاقد من حيث كم مدة العقد وهل قابل لتجديد ام لا .. وكم الراتب وهل هناك بدلات .. وهل جميع الوظائف في منطقة الرياض فقط حسب المذكور بالموقع.
اتمنى الرد لانه ذلك سوف يحدد قبول المتقدمين وخاصة الذين ليسوا من منطقة الرياض.