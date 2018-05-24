” التقاعد ” توفر وظائف للجنسين للعمل بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت المؤسسة العامة للتقاعد، عددًا من الوظائف الإدارية الشاغرة بنظام التعاقد للجنسين؛ وذلك للعمل في مقرها بالرياض.

وتضمنت الوظائف الرجالية التي أعلنت عنها المؤسسة، مسؤول أنظمة وأخصائي إعلام، وأخصائي أمن معلومات، وباحث قانوني، ومحاسب ومدير المحتوى والهوية.

كما تضمنت الوظائف النسائية، مديرة فرع ومدير عناية بالعملاء، وأخصائية موارد بشرية ومحاسبة وقانونية.

وأوضحت المؤسسة أن شروط التقدم على الوظائف، هي : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ألا يكون على رأس العمل في وظيفة حكومية، ألا يقل التقدير عن جيد جدًا، أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أنه يفضل أن تكون إقامته في مقر الوظيفة، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي، ويجيد اللغة الإنجليزية.

وأكدت أن آخر موعد للتقديم هو 17 من شهر رمضان المبارك، عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابطهنا