إعصار مكونو يجتاح السواحل.. وصور تبين آثار الدمار

فهمي محمد(صدى):

اجتاح، إعصار مكونو المداري، جزيرة سقطرى اليمنية، مخلفًا وراءه سيول جارفة وتدميرًا للمنازل وغرق للأشخاص وفقدان عشرات السفن.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية، التهديد الذي طال المنازل من شدة الإعصار الذي اتجه في بحر العرب نحو سواحل سلطنة عمان و اليمن.

وارتفع عدد المفقودين في أرخبيل سقطرى إلى 17 شخصًا، جراء غرق سفينتين وانجراف ثلاثة سيارات، بالإضافة إلى إجلاء 200 أسرة حتى الآن، في ظل استمرار الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

من جانبهم، توقع خبراء الأرصاد أن يصل الإعصار إلى اليابسة يوم السبت القادم، مشيرين إلى أنه على بعد 670 كيلومترًا قبالة ساحل صلالة، وهي مدينة ساحلية عمانية جنوبية بالقرب من حدود السلطنة مع اليمن.

وأكدت السلطات العمانية، استعدادها لوصول العاصفة إلى الأرض، محذرة من أنها قد تتسبب في فيضانات وأضرار في المنازل.