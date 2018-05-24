مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للمواطنين ولغير المواطنين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى بـ ” الرياض، وجدة ” .

وأوضحت المستشفى أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– مساعد رعاية ” عدد 5 وظائف/ الرياض ” .

– سكرتير ثانٍ ” الرياض ” .

– أخصائي مختبر ” الرياض ” .

– كبير محللي المعلومات الصحية ” الرياض ” .

– استشاري مساعد التخدير ” جدة ” .

– عالم أبحاث ” جدة ” .

– ممرض أول ” عدد 3 وظائف/ جدة ” .

وأشارت المستشفى إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مايو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يوليو 2018م، كما ناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة عبر الرابط التالي:هنا