أسعار النفط تتأثر باحتمالية زيادة الإنتاج

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الخميس، انخفاضًا؛ متأثرة بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، وسط توقعات بأن أعضاء أوبك سيرفعون الإنتاج.

ووصلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 37 سنتًا بما يعادل 0.46% عند 79.43 دولار للبرميل ما يظهر تراجعاً ملحوظًا، وكذلك هبطت عقود خام غرب تكساس إلى 27 سنتا أو 0.38 % إلى 71.57 دولار للبرميل.

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول يمكن أن تقرر زيادة إنتاج النفط خلال الفترة القادمة؛ بهدف تعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا.