إيلاف توفر 11 وظيفة للعمل في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت شركة مجموعة إيلاف، المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، 11 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على مسمى ” كبير مقدمي الطعام ” .

وأوضحت الشركة، أن العمل سيكون بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة ” شركة فنادق إيلاف” في محافظة جدة، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم في تخصص ذات صلة، مع ضرورة وجود خبرات سابقة.

ولفتت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنا، بدءًا من تاريخ 23 مايو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أغسطس 2018م.