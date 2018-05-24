3 خطوات لاستبدال رخص القيادة النسائية الدولية برخص قيادة سعودية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن السماح بقيادة الزائرات بالمملكة، شرط أن يمتلكن رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى البلاد، أو انتهاء فترة صلاحيتها.

وتبدأ إدارات المرور في استبدال رخص القيادة النسائية الدولية المعترف بها برخص قيادة سعودية، حيث تتم عملية الاستبدال بـ 3 خطوات ” الدخول على بوابة رخصة والتسجيل، رفع الأوراق المطلوبة، حجز الموعد ” .

ويلي ذلك التوجه إلى المرور؛ للتصديق على الأوراق والاختبار الميداني، ومن ثم استلام الرخصة؛ بعد إجراء تقييم القيادة للمتقدمة، وفي حال عدم إجادتها تحال لإدارة المرور لإعادة التقييم، حتى لو كانت تحمل رخصة قيادة.

يُذكر أن إدارات المرور استقبلت فعليًا عددًا من المتقدمات، ممن يحملن رخص قيادة، حيث تم إجراء الخطوات اللازمة حيال استبدالها، ويتوقع أن تكون أولى رخص القيادة النسائية إصدارًا في محافظة جدة.