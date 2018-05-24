” التعليم ” : حوافز التطوير المهني تحتسب ضمن مفاضلة النقل الداخلي والخارجي

عادل الحربي(صدى):

صرحت وزارة التعليم بأن حوافز ضمن برنامج التطوير المهني الصيفية، التي قام وزير التعليم باعتمادها، تحتسب ضمن مفاضلة النقل الداخلي والخارجي.

حيث تعادل كل 5 ساعات تدريبية مباشرة نقطة، كما يتم احتسابها في مفاضلة الترشيح لأي عمل قيادي داخل المدرسة أو إدارة التعليم، كذلك وفي نقاط المفاضلة للترشيح لبرنامج التطوير النوعي ” خبرات ” والبرامج التطويرية الخارجية.

وتشمل مفاضلة الترشيح أيضًا التفرغ للدراسة؛ للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو الإيفاد لتدريس بالخارج.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الحوافز تضم مكافأة مالية قدرها 100 ريال عن اليوم التدريبي، تكون احتساب الساعات التدريبية التي يقدمها المدرب وحفظها في سجل ملف الإنجاز للتطوير المهني للمدرب.