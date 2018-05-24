الأناقة والألوان..أبرز المميزات التي تثير شغف السيدات لاختيار مركباتهن

عادل الحربي (صدى):

استعدادا لبدء تطبيق قرار قيادة السيدات بالمملكة، بدأ الكثير منهن في اختيار السيارة التي لطالما حلمن بقيادتها في مختلف الطرقات لقضاء حوائجهن.

وأكدت مستشارة بيع السيارات بأحد معارض القصيم، أن من أبرز المواصفات التي تبحث عنها الفتيات في المركبات هي نظام التشغيل، والمواصفات الخارجية للسيارة.

وأوضحت أن الطلب يكثر من قبل الفتيات على المركبات ذات المواصفات الكاملة و المركبات الرياضية.

كما أوضحت أن الفتيات ترغبن في اقتناء السيارة ذات الحجم الصغير، وأن تكون عملية ومريحة واقتصادية في استهلاك الوقود، إلى جانب توافر قطع غيارها، فضلا عن أهمية اختيار اللون وأن يكون شكلها أنيقا.

وتكشف الأرقام العالمية أن أغلب الأمهات يفضلن المركبات متوسطة الحجم، فيما تفضل الفتيات العازبات المركبات صغيرة الحجم والمتقوقعة.