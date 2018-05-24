” السوق المالية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من السعوديين فقط، بمسمى ” أخصائي ثاني ” في عدد من الإدارات والوحدات بالهيئة.

وأزضحت الهيئة أن الوظائف على النحو التالي:

– أخصائي ثاني (إدارة التفتيش – وحدة التفتيش الخاص)

– أخصائي ثاني (إدارة التفتيش – وحدة التفتيش الدوري)

– أخصائي ثاني (إدارة إلتزام مؤسسات السوق – وحدة الالتزام)

– أخصائي ثاني (إدارة مخاطر السوق)

– أخصائي ثاني (إدارة التحقيق – وحدة مخالفات الصناديق والطرح)

واشترطت الهيئة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصصات ” محاسبة، مالية، إدارة أعمال، قانون، إدارة مخاطر ” أو ما يعادلهم.

كما أشترطت أن تكون شهادة المتقدم صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وأن يكون خبر 5 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 3 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال المراجعة، المخاطر، إدارة الأصول أو ما يعادلها.

بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً في موعد أقصاه الجمعة 1439/9/24هـ الموافق 2018/6/8م، من خلال البحث بمسمى الوظيفة ” أخصائي ثاني ” واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط هنا