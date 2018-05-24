بالصور.. ” تنمية الحجرة ” تقيم الإفطار الجماعي لرؤساء الدوائر الحكومية والخيرية بالمحافظة

حامد العمري(صدى):

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الحجرة ، مساء أمس الأربعاء السابع من شهر رمضان المبارك ، الإفطار الجماعي لرؤساء الدوائر الحكومية والخيرية والتطوعية والإعلامية ،وذلك على شرف محافظ الحجرة ،عبدالرحمن بن منسي عصيدان الزهراني.

ووجه المحافظ شكره لرئيس ومنسوبي التنمية مشيدًا بهذه المبادرة التي تعكس أواصر الألفة والتآخي بين كافة الجهات بالمحافظة.

من جانبه وجه رئيس اللجنة الاستاذ مبارك بن عطية الزهراني شكره للمحافظ ولكل من لبى دعوتهم وأكرمهم بالحضور وشاركهم إفطارهم .