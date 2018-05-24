محافظ الحُرث يزور المستشفى العام ليلاً ويتفقد مَرافقه

إبراهيم الزهراني(صدى):

زار محافظ الحُرث المهندس صالح بن علي القحطاني، عند الساعةَ العاشرة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق8/9/1439هـ مستشفى محافظة الحُرث العام لتفقد سير العمل. حيث اطلع المحافظ، خلال جولته على أقسام المستشفى، حيث بدأ جولته بزيارة قسم الطواري واطلع على مايقدم فيها من خدمات للجنود المرابطين على الحدود ثم تجول داخل اقسام المستشفى ومنها المختبر وقسم الاشعة والصيدلية و قسم العلاج الطبيعي كما استمع لشرح وافي من مدير المستشفى الاستاذ محمد احمد محنشي ، عن آلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنيين والجنود المرابطين

وفي الختام شكر المحافظ مدير المستشفى على متابعته الدائمة لسير العمل، والحرص على تقديم الخدمة والرعاية الصحية لمراجعي المستشفى

كما شكر من جانبه العاملين بالمستشفى وحثهم على بذل المزيد من خدمات للمواطنين وللجنود المرابطين على الحدود .

كما ادلى المحافظ بتصريح في نهاية الزيارة التفقدية للمستشفى حيث قال

كما يعلم الجميع بان المستشفى يعلم كطواري في خدمة الجنود المرابطين يقدم لهم الخدمة والرعاية وكما شاهدته وهو يقدم الخدمة الصحية للمصابين الذي نسأل الله لهم الصحة والعافية .

ونتمى من الكادر الطبي في المستشفى بذل مزيد من الجهد

كما نطلب من الشؤون الصحية دعم المستشفى وذلك بتشغيل كل المستوصفات بالمحافظة ودعمها بالمعدات والكادر الطبي حتى تكون عوننا للمستشفى حتى يتمكن من القيام بواجباته على الوجه الاكمل .