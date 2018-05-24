قصة تحول طبيب أسنان إلى بائع غنم بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

روى مواطن تخرج من كلية طب الأسنان عن كيفية تحول حلمه من العمل بتخصصه إلى بائع غنم بمكة المكرمة، بعد سنوات الدراسة والاجتهاد.

وأوضح المواطن ويدعى فيصل العويفي أن شهادته تحولت إلى مجرد لوحة تزين الجدران، فبعد المسافات التي ركضها من قلوة إلى الباحة إلى تحول حلمه بالعمل كطبيب إلى سراب.

وأشار العويفي إلى أنه تخرج في الثانوية العامة بعد 12 عامًا من الدراسة، وكان حلمه دراسة طب الأسنان، قائلا : ” قررت السفر إلى منطقة الباحة لدراسة طب الأسنان والالتحاق بكلية الطب في جامعة الباحة وكم اقتطع والدي حقًّا من دخله، حتى تحقق حلمي، وتخرجت طبيبًا متخصصًا في طب الأسنان ” .

وأضاف: ” كنت أعد الليالي حتى جاء يوم الحصاد، ولكن يا للأسف لم يكن الحلم كالمتوقع، فشهادة طب الأسنان أصبحت تزين حائط الغرفة وأصبحت أنا طبيبًا عاطلًا، لا أجد أي فرصة عمل، على رغم محاولاته الحثيثة في البحث عنها ” بحسب المدينة.

وأكد أنه على الرغم مما يتقاضاه من بيع وشراء الأغنام فإنها ريالات لا تكفي الحاجة في ظل زيادة متطلبات أسرته المكونة من زوجة وبنت وحيدة .

وتابع: ” أسكن في منزل ليس ملكًا، وأتمنى من وزارة الصحة أن تجد لي مكانًا بين زملائي الأطباء؛ إذ إنني عملت كل ما بوسعي؛ من أجل الحصول على وظيفة، ولكنني ما زلت أعيش البطالة ” .