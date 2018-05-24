خبير عقاري : مكة مقبلة على طفرة عقارية كبرى خلال الأشهر القادمة

حسين العلي(صدى):

أكد المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومحكم تجاري دولي فواز بدري أن منطقة مكة المكرمة، مقبلة على طفرة عقارية كبرى خلال الأشهر القليلة المقبلة لافتاً إلى أن مشروعي تطوير منطقة الكدوة ومنطقة النكاسة يشمل منشآت سكنية وتجارية وخدمية سيساهم بشكل كبير في إنتعاش الحركة العقارية بمكة المكرمة.

وأوضح بدري أن مكة المكرمة بما اكتسبته من مكانة دينية أصبحت من أفضل الأماكن في المملكة والعالم، لأنها قادرة على اجتذاب أضخم الاستثمارات في القطاع العقاري مبيناً أن مستقبل هذه الاستثمارات سيأتي بمردود جيد على أصحابها، خاصة بعد زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين.

وقال بدري أن نزع الملكيات للعقارات المشمولة في عمليات الإزالة سيساهم في ضخ الأموال وبالتالي نشاط الحركة العقارية في عمليات الشراء للأراضي ستشهد أحياء مكة المكرمة ارتفاعاً كبيراً للطلب على المساكن، مما سينعكس على سوق العقار والبناء والتشييد خلال الفترة القادمة.