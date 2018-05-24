بالفيديو..الدبيخي: المنتخب الأسترالي ليس موهوب مثل منتخبنا
أكد نجم الأتفاق السابق حمد الدبيخي، أن لاعبي النتخب الأسترالي ليست لديهم الموهبة الموجودة لدى لاعبي المنتخب الوطني.
وقال الدبيخي في مداخلة هاتفية ببرنامج ” كورة ” : ” أستراليا ليست منتخب موهوب ،فقط لديهم بنية جسمانية ويعتمدون على الكرات الثابتة ، ومنتخبنا يفرق عنهم بالموهبة “.
#حمد_الدبيخي:#استراليا ليست منتخب موهوب ، لديهم بنية جسمانية ويعتمدون على الكرات الثابتة ، ومنتخبنا يفرق عنهم بالموهبة#كورة_روتانا #الحب_مو_غصب pic.twitter.com/srnknV3T7f
— برنامج كورة (@korarotana) ٢٣ مايو ٢٠١٨
اترك تعليقاً