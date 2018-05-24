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بالفيديو..الدبيخي: المنتخب الأسترالي ليس موهوب مثل منتخبنا

بالفيديو..الدبيخي: المنتخب الأسترالي ليس موهوب مثل منتخبنا
ماجد محمد(صدى):

أكد نجم الأتفاق السابق حمد الدبيخي، أن لاعبي النتخب الأسترالي ليست لديهم الموهبة الموجودة لدى لاعبي المنتخب الوطني.

وقال الدبيخي في مداخلة هاتفية ببرنامج ” كورة ” : ” أستراليا ليست منتخب موهوب ،فقط لديهم بنية جسمانية ويعتمدون على الكرات الثابتة ، ومنتخبنا يفرق عنهم بالموهبة “.


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