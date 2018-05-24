شرطة جازان تحل لغز العثور على أسرة متوفاة داخل مركبة بالداير

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أن شرطة محافظة الدائر تلقى بلاغاً من إحدى الجهات الأمنية مفاده وجود مركبة من نوع جيب باترول متوقفه يشتبه فيها في أرض فضاء على مرتفع صخري منذ ثلاثة أيام.

وفور تلقي البلاغ تم إنتقال المختصين للموقع رفق المختصين والطب الشرعي ومحقق النيابة العامة.

وأتضح بأن السيارة معمم عنها من قبل شرطة العيدابي بالإضافة لتغيب مالكها وزوجته وابنته .

وعند الاقتراب منها لوحظ أنبعاث رائحة كريهة والأبواب مقفلة والزجاج وغير مؤمنه والمفتاح في دائرة للتشغيل.

ونظراً للغموض الذي أكتنف الحادثة فقد وجه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بسرعة التحري والبحث عن اسباب الوفاة وكشف ملابساتها.

وإنفاذاً للتوجيه فقد تم تشكيل فريق أمني متخصص تمكن بفضل الله من فك غموضها والقبض على أحد المتهمين والذي أفاد بأن المواطن المتوفي حضر لمنزله رفق أسرته لتحميل مادة القات المحظور وأستمر إنتظارهم بمركبتهم داخل بايكة السيارة بمنزلة قرابة الثلاث ساعات وعند حضوره لهم تفاجئ بأنهم قد فارقوا الحياة ورائحة الكربون تفوح من مركبتهم، فقام بإستدعاء وافد يعمل على كفالته وشقيقه والتعاون في نقلهم بمركبتهم خارج المنزل لإبعاد الشبهه عنهم.

وتم ايقاف المتهم وشقيقة والبحث عن الوافد وأضاف الحكمي بأن التحقيقات لازالت جارية لكشف كافة ملابسات القضية.