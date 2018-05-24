مسلمو البوسنة يهنئون القيادة الرشيدة بمناسبة الشهر الكريم

عادل الحربي (صدى):

تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية بالبوسنة والهرسك ،التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ،تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جامع الملك فهد الثقافي بسراييفو بالبوسنةوالهرسك والذي انطلق مع بداية شهر رمضان المبارك .

وقال المحلق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك د.عبدالمجيد بن غيث الغيث ــ في تصريح له ــ إن الإفطار هو من المبادرات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ يحفظه الله ــ ويأتي امتداداً لما تلقاه البوسنة والهرسك من عناية خاصة وأهتمام بالغ في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والأمنية في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين .

وأكد ” الغيث ” أن هذا البرنامج ينطلق من اهتمام قيادة المملكة في غرس الأخوة الصادقة بين المسلمين، والتواصل معهم، مشيراً إلى أن برنامج التفطير يصاحبة برامج دعوية نافعة يقدمها دعاة الوزارة تهدف إلى نشر العقيدة الصحيحة ، والمحبة ، والأخوة ، والسلام ، والتعايش مع الآخرين .

وفي ختام تصريحه ، عبر ” الغيث ” عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على اهتمامه وحرصه على ما يعزز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين السعودي واالبوسني، منوهاً بذات الوقت بدعم ومساندة سعادة سفير المملكة لدى البوسنة الأستاذ هاني بن عبدالله مؤمنة لإنجاح أعمال الملحقية الدينية ومشاريعها وبرامجها المتنوعة، سائلاً الله تعالى له دوام التوفيق والسداد .

من جانبهم ، رفع مسلمو البوسنة والهرسك أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ــ حفظهما الله ــ بمناسبة شهر رمضان المبارك والمقرونة بصادق الدعاء بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعباً على مواقفها الدائمة والثابت تجاة مسلمي البوسنة والهرسك والتي سيخلدها التاريخ بمداد من ذهب،كما أشادو بالدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضاياهم وما يجسد روح الألفة والمحبة بينهم.