بالفيديو.. حراج على سجاد تعدى الـ 3 مليون و60 ألف ريال

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو حراج على سجاد تعدى مبلغ الـ 3 مليون و60 ألف ريال في مزاد علني لأحد المزادات المتخصصة في بيع السجاد.

وأوضح الفيديو التنافس على شراء السجاد إلى أن وصل لهذا المبلغ الفلكي.