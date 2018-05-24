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بالفيديو.. حراج على سجاد تعدى الـ 3 مليون و60 ألف ريال

بالفيديو.. حراج على سجاد تعدى الـ 3 مليون و60 ألف ريال
علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو حراج على سجاد تعدى مبلغ الـ 3 مليون و60 ألف ريال في مزاد علني لأحد المزادات المتخصصة في بيع السجاد.

وأوضح الفيديو التنافس على شراء السجاد إلى أن وصل لهذا المبلغ الفلكي.

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2198 ] نشر منذ 1 ساعة

بدخ وفسق وغسيل اموال الله لايؤخذنا بما فعل السفهاء فينا

[ عدد التعليقات: 2198 ] نشر منذ 1 ساعة

بذخ وفسق وكفر بالنعم وغسيل اموال ربنا لاتؤخذنا بما فعل السفهاء فينا

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