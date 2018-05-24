نشر : منذ 3 ساعات 3٬178 2 الاخبار المحلية بالفيديو.. حراج على سجاد تعدى الـ 3 مليون و60 ألف ريال علي القحطاني (صدى): أظهر مقطع فيديو حراج على سجاد تعدى مبلغ الـ 3 مليون و60 ألف ريال في مزاد علني لأحد المزادات المتخصصة في بيع السجاد. وأوضح الفيديو التنافس على شراء السجاد إلى أن وصل لهذا المبلغ الفلكي.
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2198 ] نشر منذ 1 ساعة
بدخ وفسق وغسيل اموال الله لايؤخذنا بما فعل السفهاء فينا
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2198 ] نشر منذ 1 ساعة
بذخ وفسق وكفر بالنعم وغسيل اموال ربنا لاتؤخذنا بما فعل السفهاء فينا