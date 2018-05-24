“محافظ قلوة” يترأس المجلس المحلي في جلسته الثانية

حامد العمري(صدى):

ترأس محافظ قلوة رئيس المجلس المحلي الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي اجتماع المجلس المحلي في جلسته الثانية للعام المالي1439 بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة حيث رحب العويدي في مستهل الجلسة بأعضاء المجلس وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك ورفع شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ثقته الغالية بتكليفه محافظاً لقلوة مؤكدأً أنه سيبذل وزملاءه قصارى الجهد من أجل تحقيق تطلعات سموه حفظ الله في كل مايخدم المحافظة منوهاً بما يوليه سمو أمير المنطقة من حرص واهتمام بجميع المحافظات ومراكزها وحرصه على تلمس احتياجات المواطنين عن قرب والتوجيه بتلبية مطالبهم والأخذ بآرائهم مشيراً أن راحة المواطن ورفاهيته تعد من أهم أولويات سموه .

بعد ذلك استعرض أمين المجلس الأستاذ محمد جار الله الغبيشي جدول الأعمال وتم مناقشة ماورد فيه من مطالبات واقتراحات وتوصيات سابقة وقدمت العديد من المقترحات من عدد من الأعضاء ثم استعرض رؤساء اللجان مالديهم من تقارير عن اللجان المسند إليهم .

بعد ذلك جرى استعراض ما استجد من أعمال وفي نهاية الجلسة تم الرفع بعدد من التوصيات وقد حث المحافظ الجميع على بذل المزيد وتقديم كل مايخدم محافظة قلوة ومراكزها وساكنيها في كآفة المجالات .