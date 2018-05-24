بالفيديو.. ” الهريفي ” تأخر إعتزالي مكني من تقبيل قدم أمي بالملعب

نواف السالم(صدى):

علق ” فهد الهريفي”، نجم منتخب المملكة ونادي النصر المعتزل، علي لقطة تقبيله لقدم والدته في الملعب أثناء مباراة إعتزاله، أنه هذا أقل شىء يستطيع أن يقدمه والدته.

وأضاف ” الهريفي”، أنه والدته التى تعد أحد أهم الشخصيات المؤثرة فى حياته، خاصة أنه تزوج متأخر فكانت هي كل شيء في حياته، وأنها كانت مدربة له وتشجعه على لعبه الجيد وتوبخه إذا قصر.

وأكمل ” الهريفي”، أني أحمد الله على تأخر قرار إعتزال حتى إنني تمكنت من تقبيل قدم أمي فى الملعب.

وقالت “نورة الشهراني” والدة ” فهد”، في مداخلة تليفونية لها مع برنامج ” مجموعة إنسان”، أن فهد ولدها يستاهل كل خير، وكشفت والدته عن سبب تزوجه متأخر لأنه كان يربي أخواته ومسئول عن تزويجهم.