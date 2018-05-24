مسؤولي ثلاث جامعات لايعرفون اسم اهم وكالة في التعليم!!!

عادل الحربي (صدى):

تفاجأ متابعي حساب جامعة الجوف ،ومدير جامعة حائل ،والمشرف العام على الإدارة العام والعلاقات بجامعة القصيم بتغريدات لهم يباركون للدكتور عيد الحيسوني بمناسبة تعيينه لوكالة التخطيط والتطوير والغريب انه لا توجد في الوزارة هذه الوكالة من الأساس.

فرغم مرور عاما على تغيير مُسمى وكالة التخطيط والتطوير بوزارة التعليم، إلى وكالة التخطيط والمعلومات، لم تعلم الثلاث جامعات بهذه المعلومة.

حيث هنأت جامعة الجوف وكيلها للشؤون التعليمية الدكتور عيد الحيسوني، بتكليفه وكيلا لـ ” التخطيط والتطوير ” متمنية له التوفيق والسداد في منصب لم تكن على دراية بتطوير مُسماه.

كما وجه التهنئة للحيسوني كل من مدير جامعة حائل خليل البراهيم، وتركي منور المخلفي المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات بجامعة القصيم.

يذكر أن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قد قرر قبل عام دمج وكالتي التخطيط والتطوير، والتخطيط والمعلومات، في وكالة واحدة بمسمى ” وكالة التخطيط والمعلومات ” ، وترتبط مباشرة بالوزير.