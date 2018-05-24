بالفيديو .. ” محمد عبده ” مشهد والدة الهريفي بالملعب أشعرني بالبكاء

نورة الشهري (صدى):

قال فنان العرب المطرب ” محمد عبده “، إن مقابلة اللاعب ” فهد الهريفي” ذكرته بشيء في حياته الشخصية وهو الإرتباط والإلتصاق التام بين الأم وولدها كما هو الحال بين ” فهد ” ووالدته.

وأضاف ” عبده” فى مداخلة تليفونية له مع برنامج ” مجموعة إنسان “، إن مشهد والدة اللاعب ” فهد ” أثناء إعطائها الكرة له بمباراة إعتزاله في الملعب، مستطردًا ” شعرت إني بدي أبكي، وكأن هذه أمي وتقدم لي شيء وأنا على المسرح في إحدي الحفلات الغنائية.