بالصور.. شيخ قبيلة الهزيمي يزور مصاب الحد الجنوبي “الدهمشي”

جسار الهزيمي(صدى):

بادر شيخ قبيلة الهزيمي دخيل مطيران الهزيمي بزيادة أحد أبطال الحد الجنوبي المصابين.

وزار ” الهزيمي ” المصاب متعب عبدالله العرافه الدهمشي الذي تعرض لوزار ” الهزيمي ” المصاب متعب عبدالله العرافه الدهمشي الذي تعرض لإصابة بالحد الجنوبي ، بمنزله بمدينة عرعر؛ حيث تعتبر هذا المبادره طيبة من قبيلة الهزيم