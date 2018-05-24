بالصور.. شيخ قبيلة الهزيمي يزور مصاب الحد الجنوبي “الدهمشي”
بادر شيخ قبيلة الهزيمي دخيل مطيران الهزيمي بزيادة أحد أبطال الحد الجنوبي المصابين.
وزار ” الهزيمي ” المصاب متعب عبدالله العرافه الدهمشي الذي تعرض لوزار ” الهزيمي ” المصاب متعب عبدالله العرافه الدهمشي الذي تعرض لإصابة بالحد الجنوبي ، بمنزله بمدينة عرعر؛ حيث تعتبر هذا المبادره طيبة من قبيلة الهزيم
نوير[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله ينصركم على الاعداء ويعطيكم العافية
فيصل[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يشفيكم يارب