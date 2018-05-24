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بالصور.. شيخ قبيلة الهزيمي يزور مصاب الحد الجنوبي “الدهمشي”

بالصور.. شيخ قبيلة الهزيمي يزور مصاب الحد الجنوبي “الدهمشي”
جسار الهزيمي(صدى):

بادر شيخ قبيلة الهزيمي دخيل مطيران الهزيمي بزيادة أحد أبطال الحد الجنوبي المصابين.

وزار ” الهزيمي ” المصاب متعب عبدالله العرافه الدهمشي الذي تعرض لوزار ” الهزيمي ” المصاب متعب عبدالله العرافه الدهمشي الذي تعرض لإصابة بالحد الجنوبي ، بمنزله بمدينة عرعر؛ حيث تعتبر هذا المبادره طيبة من قبيلة الهزيم

 

 

 

 

 

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله ينصركم على الاعداء ويعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله يشفيكم يارب

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