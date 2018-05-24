جمعية توحد تبوك تقيم ورشة عمل تثقيفية

بدر الحارثي(صدى):

أقامت جمعية التوحد بتبوك ورشة عمل تثقيفية لأفراد المجتمع لهدف تكامل وتضامن وتآزر الأسرة مع طفل التوحد وذلك لأن الأسرة لها مكانة خاصة بالقيام بواجباتها تجاه طفل التوحد حيث وجدنا عدداً من أطفال التوحد لا يزالون في بيوتهم دون أن تقدم لهم أسرهم أي خدمات نفسية أو تربوية أو إرشادية أو تأهيلية مناسبة لذلك جرى العمل على انعقاد هذه الورشة لتأهيل الأسرة بشكل عام والتركيز على الأم بشكل خاص لتكون هي الداعم الرئيسي لطفلها.

وأقيمت ورشة العمل من خلال الناشطة في هذا المجال الأستاذة/ إبتسام البلوي وهي دورات مجانية تستهدف النهوض بالمجتمع تجاه اطفال التوحد ودعمهم نفسياً واجتماعياً وتقديم المعلومات التي من شأنها تخفف معاناة الأم والأسرة بشكل عام.