بالفيديو.. آل الشيخ: هل يريد الهلاليون أحلف على المصحف أني هلالي

ماجد محمد(صدى):

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، على أنه لا يحمل إلا الحب والتقدير لنادي الهلال.

وقال ” آل الشيخ ” في برنامج ” الخيمة “: ” إيش يبغى جمهور الهلال، هل أحلف على المصحف أني كنت في فترة من الفترات هلالي، وحتى الكاس شلته”.

وجاء ذلك ردَا على الاتهامات التي وجهت إليه من الهلاليون بأنه السبب وراء إقالة رامون دياز.

وأشار إلى أن موضوع دياز وعقده مع الأهلي تم رفضه بسبب ميثاق الشرف، مضيفًا : “الأجواء كانت محتقنة جداً في ذلك الوقت “.

وتابع : ” لم أعد أشارك في تويتر كما كان الأمر سابقاً، حتى لا يغضب مني مشجعو الأندية عندما أبدي رأيي “.