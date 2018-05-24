بالفيديو” الهريفي” نشأت فى أسرة بسيطة وعشقت كرة القدم منذ الصغر

نواف السالم(صدى):

قال اللاعب ” فهد الهريفي “، نجم المنتخب الأخضر، ونادي النصر المعتزل، خلال لقائه التليفزيونى مع الإعلامي” علي العلياني” في برنامج ” مجموعة إنسان “، إنه عشق كرة القدم منذ الصغر، ونشأ في أسرة بسيطة، من منطقة ” بيشة ” التابعة لمنطقة عسير بالمملكة.

وأضاف ” الهريفي”، أن كان أبي يصرف علينا من كتابة المعاريض، كنت أربي ” خرفان ” وأنا طفل صغير بعد الدراسة، فكنت أشتري ” الخروف” صغير بـ 18 ريال، وأبيعها بـ 150 وأصرف وأساعد الوالد فى بعض المصاريف.

وأكمل ” نجم النصر المعتزل”، أنني كنت عاشق للنادي الأهلي وأنا صغير وكنت أخطط بالإنضمام له حت ساقتنى الأقدار لنادي النصر، وكنت ألعب فى فريق الناشئين بنادي النخيل وأنا عندي 14 سنة، كنت أنصت الإذاعة على أمل أن أسمع اسمي في قائمة اللاعبين المختارين، وعندما لا أسمعه أجهش بالبكاء.