بالصور.. رجل يثير غضب المتابعين بركن سيارته داخل مسجد

الجزائر(صدى):

أثار رجل جزائري استياء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر صور لسيارته وهو يركنها داخل مسجد بمدينة خنشلة الجزائرية .

وأظهرت الصور المتداول ، سيارة ” أتوس ” من نوع ” هيونداي ” في داخل مدرسة قرآنية تابعة لمسجد عبد الحميد بن باديس في ولاية خنشلة ، ولم يتم التعليق عن سبب هذا الفعل ، ما أثار استياء وغضب المتابعين لانتهاك الرجل قدسية بيت الله وحرمته .