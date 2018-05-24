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بالصور.. رجل يثير غضب المتابعين بركن سيارته داخل مسجد

بالصور.. رجل يثير غضب المتابعين بركن سيارته داخل مسجد
الجزائر(صدى):

أثار رجل جزائري استياء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر صور لسيارته وهو يركنها داخل مسجد بمدينة خنشلة الجزائرية .

وأظهرت الصور المتداول ، سيارة ” أتوس ” من نوع ” هيونداي ” في داخل مدرسة قرآنية تابعة لمسجد عبد الحميد بن باديس في ولاية خنشلة ، ولم يتم التعليق عن سبب هذا الفعل ، ما أثار استياء وغضب المتابعين لانتهاك الرجل قدسية بيت الله وحرمته .

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 47523 ] نشر منذ 48 دقيقة

اعقب ,,

,, لا بارك الله فيك انت وسيارتك ,, آمين ,,

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