خيسوس هلالي.. بالأرقام مسيرة المدرب البرتغالي وإنجازاته

نواف السالم(صدى):

بات المدرب البرتغالي جورجي خيسوس قريبًا من الهلال، وتنتظر إدارة الأزرق توقيعه مخالصة مع لشبونة؛ عقب الاتفاق على كافة الأمور المالية ؛ حيث اتفقت إدارة ” الجابر “مبدئياً مع المدرب البرتغالي بعد عودة التفاوض بناء على طلب المدرب، وتبقى موافقة ناديه أو حصوله على مخالصة مادية من ناديه.

وفي هذا السياق ومع اقتراب المدرب ، دشن الهلاليون وسم ” خيسوس هلالي ” للاحتفال بالمدرب الذي يمتلك رصيدًا كبيرًا من الانجازات.

وترصد ” صدى ” بالتزامن مع اقتراب خيسوس من الانتقال لقيادة الهلال أبرز أرقامه والأندية التي تولى قيادتها .

درب خيسوس 8 أندية هم : أمادورا -فيتوريا غيماريش -موريرنسي -دي ليريا -بيلينينسش -سبورتينغ براغا – بنفيكا -سبورتينغ لشبونة.

وتعتبر أفضل فترة توهج رياضي لخيسوس هي التي درب فيها كلا من بنفيكا، وسبورتينغ براغا، ولشبونة، حيث لعب خلال تلك الفترات 642 مباراة، وحقق الفوز في 400 مباراة، بينما تعادل في 112، وخسر في 130.

وفيما يتعلق بإجمالي الأرقام التي حققها منذ 2000 وحتى 2018 ، جاءت كالتالي: لعب : 936 مباراة، فاز بـ 520 مباراة، وسجل 1557 هدف، واستقبل 873 هدف