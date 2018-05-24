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بالفيديو.. آل الشيخ: لا نعامل الأندية بنفس المستوى.. والأهلي فئة ” A “

بالفيديو.. آل الشيخ: لا نعامل الأندية بنفس المستوى.. والأهلي فئة ” A “
ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، إنه من الطبيعي أن لا تتم معاملة ، الأندية بنفس المستوى، مؤكدًا على ان النادي الأهلي من فئة ” A ” .

وأوضح ” آل الشيخ ” في حوار لبرنامج ” الخيمة ” ، أنه لا يوجد أحد يعامل الأندية بنفس المستوى ضاربًا مثالًا بالدوري الإسباني موضحًا أن معاملة الريال وبرشلونة تختلف عن الجميع.

وأشار إلى أن المعيار في اختيار اللاعبين الأجانب، هو أن رئيس النادي يختار اللاعبين ويتفاوض معهم ، وإذا كانت ميزانية التعاقد معهم تسمح بذلك فيتم التعاقد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 37 دقيقة

معك حق معالي المستشار ولكن اندية المملكة هي رقم واحد بالمملكة بالنسبة لشريحة عريضة من الجماهير

[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 34 دقيقة

الريال وبرشلونة صاروا اهتمام اغلب الشباب حقيقة

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