السُلطات اليمنية تنبّه مواطنيها في سواحل المهرة من إعصار ” ماكونو “

واس(صدى):

حذرت السُلطة المحلية بمحافظة المهرة شرق اليمن اليوم، مواطنيها في المناطق الساحلية والقريبة من الشواطئ من إعصار ماكونو .

وأفادت عمليات الطوارئ بالمحافظة, أن ” العاصفة الإعصارية ” ماكونو ” تحركت باتجاه شمال غربي بسرعة 12 كيلو متر في الساعة، حيث تم تحديد مركز العاصفة ومرورها شرق ارخبيل سقطرى، وتتمركز حاليًا جنوب غربي بحر العرب متجهة إلى سواحل محافظة المهرة ومحافظة ظفار العمُانية .

وطالبت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المواطنين في السواحل بالذهاب إلى الأماكن المخصصة للإيواء من قبل غرفة عمليات الطوارئ، وأخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل أثناء العواصف الرعدية وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة والابتعاد عن النوافذ والشرفات, وتجنب البقاء في مسارات السيول المنحدرة والصعود إلى الأماكن المرتفعة مع الحفاظ على الأطفال في عدم الخروج من المنازل .