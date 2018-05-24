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بالصور .. لاعبو ” الهلال ” يؤدون التمرينات الاعتيادية

بالصور .. لاعبو ” الهلال ” يؤدون التمرينات الاعتيادية
ماجد محمد(صدى):

واصل فريق نادي ” الهلال ” لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته الاعتيادية، والتي تركّزت على الجوانب اللياقية والتكنيكية.

وبدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة، تلاها تدريبات تكنيكية وذلك من قبل مدرب اللياقية ” عبدالعزيز الدوسري ” ، فيما طبق المدير الفني الأرجنتيني ” خوان براون ” تدريبات فنية متنوعة، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

كما أدى الرباعي ” عبدالله الحافظ، محمد الشلهوب، أحمد أشرف وعبدالرحمن اليامي ” برامجهم التأهيلية المعدة لهم مسبقًا.


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