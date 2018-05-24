بالفيديو.. سيدة تقتحم ماراثون جري بسيارتها

لندن(صدى):

أقتحمت امرأة بريطانية ماراثون جري ، بسيارتها دون مبالاة .

حيث تجاهلت المرأة المخاريط الموضوعة لمنع المرور واقتحمت الماراثون البريطاني، وعندما حاول أحدهم إعادتها للخلف استمرت في القيادة وكادت تدهس المتسابقين.

وطالبها العدائون بسرعة التحرك بعد مشاجرة بينهم لمخالفتها القانون.