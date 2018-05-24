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بالفيديو.. سيدة تقتحم ماراثون جري بسيارتها

بالفيديو.. سيدة تقتحم ماراثون جري بسيارتها
لندن(صدى):

أقتحمت امرأة بريطانية ماراثون جري ، بسيارتها دون مبالاة .

حيث تجاهلت المرأة المخاريط الموضوعة لمنع المرور واقتحمت الماراثون البريطاني، وعندما حاول أحدهم إعادتها للخلف استمرت في القيادة وكادت تدهس المتسابقين.

وطالبها العدائون بسرعة التحرك بعد مشاجرة بينهم لمخالفتها القانون.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 47523 ] نشر منذ 44 دقيقة

ارفسوها باالسجن لابارك الله فيها وفي كل ارهابي ,, آمين ,,

,, متقهويه ومسكت معها على السباق بسيارتها ماتقوى تركض ، منتفخه كأنها شراع ماء مليان لآخره ,,

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