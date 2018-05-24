صندوق النقد يكشف توقعاته للاقتصاد في المملكة هذا العام

حمود العنزي (صدى):

توقع صندوق النقد الدولي تحسن النمو الاقتصادى في المملكة هذا العام، وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات.

وقال خبراء الصندوق في البيان الختامي لزيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة للمملكة، إن المملكة تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح في ظل رؤية 2030، لكنهم دعوا إلى الإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي تماشيًا مع ارتفاع أسعار النفط.

وأكد الصندوق على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة إنجازًا بارزًا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة، حيث رحب أيضًا بإصلاحات أسعار الطاقة التي أُجريت في الفترة الأخيرة في المملكة، وبإطلاق برنامج حساب المواطن، مشيرًا إلى أنه ينبغي مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج.

وأضاف الصندوق: يجب إجراء مراجعة دورية لحساب المواطن للتأكد من أنه كافٍ لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مضيفًا أنه ينبغي أيضًا العمل على تعجيل وتيرة برنامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.