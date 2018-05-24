ضمن بطولة وزارة الخارجيه: ابناء عطيف يدكون مرمى مرسيليا بعشرة اهداف.

خالد البر(صدى):

ضمن بطولة وزارة الخارجيه اكتسح فريق RPM فريق مرسيليا بعشرة اهداف مقابل اربعه!. و افتتح فريق RPM التسجيل عن طريق احمد الغنام وتناوب ابناء عطيف :صقر وعبده على تسجيل باقي الاهداف العشرة.

وقدم فريق ار بي ام نفسه بقوة خلال البطوله وبات المرشح الاكبر للفوز بلقب الموسم التاسع ،حيث كوكبة من نجوم الكرة السعودية يتقدمهم عبده عطيف وعبداللطيف الغنام وعبدالعزيز الدوسري وعبدالله شهيل وصقر عطيف و تحت اشراف فني من المدرب عبدالرحمن المرزوق.

يذكر ان البطولة تقام سنويا وبإشراف مباشر من سعادة السفير سلطان السلطان مدير الموارد البشرية بوزارة الخارجية. الذي اكد ان البطولة تشهد حضور جماهيري كبير وهذا تاكيد على قوة البطولة.