بالأرقام.. الاقتصاد التركي يواصل توجيه الضربات الموجعة لأردوغان

أنقرة(صدى):

يواصل الرئيس التركي رجب أردوغان السقوط إلى الهاوية في ظل فقدانه للسيطرة على الاقتصاد الذي مازال يتهاوى، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

ويبدو أن انشغالات الرئيس التركي بالأوضاع في البلاد العربية ، والسعي لإسقاط الدول العربية انعكس سلبيًا على الأوضاع الداخلية في تركيا، وأصبح الان أردوغان يحصد نتيجة فقدانه للوعي السياسي.

وبتسليط الضوء على الاقتصاد التركي نجد أن الليرة فقدت ما يقرب من 165% من قيمتها منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم؛ حيث واصل الدولار واليورو تسجيل أرقام قياسية أمام الليرة التركية التي تشهد تراجعًا حادًا.

كما شهدت تركيا ارتفاع كبير في اسعار الوقود خلال 5 أشهر فقط حيث ارتفعت بنسبة 12 %؛ ووصفت وكالة موديز التطورات الكلية للاقتصاد التركي بالسلبية .

وفي السياق ذاته وصفت وكالة فيتش السياسة المالية لتركيا بالفضفاضة، ولكن يبدو أن أردوغان منشغلًا بأجندته الشيطانية حتى فقد السيطرة تمامًا على اقتصاد بلاده.