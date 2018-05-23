” الجمعان ” يعود للنصر عضو للإدارة وليس كمهاجم

ماجد محمد(صدى):

عاد مسجل الهدف الأسرع في تاريخ مباريات ديربي الرياض الممتد لأكثر من 40 عامًا، نجم النصر السابق ” ماجد جمعان ” لكرة القدم من جديد، ولكن هذه المرة كعضو فى مجلس إدارة نادي النصر.

اختار ” سعود آل السويلم ” المهاجم السابق ” ماجد جمعان ” ، حامل شهادة الماجستير في الإدارة العامة، والمتخصص في التأمين، ليكون عضوًا في مجلس إدارة النصر الجديد.

ولعب ” الجمعان ” ، في صفوف النصر نهاية الثمانينات، وهو لم يتجاوز 20 عامًا، وكان يرتدي القميص رقم (9) والذي اشتهر به النجم الكبير ماجد عبدالله كبير هدافي المنتخب السعودي وأسطورة نادي النصر عبر تاريخه.

وكان ” الجمعان ” ، يشارك في مباراة الهلال عام 1990 وبعد مرور 40 ثانية من بداية المباراة تلقى كرة عرضية من زميله خالد السميح وارتقى لها ووضعها في مرمى صالح السلومي حارس الهلال آنذاك، ليكون الهدف الأسرع في تاريخ الديربي العريق.

وبعدما حقق الجمعان بطولتي الدوري وكأس الملك مع النصر، ابتعد عن كرة القدم في العام 1993 ورحل إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة تخصص إدارة الأعمال، وأكمل دراساته العليا ليحصل على ماجستير في الإدارة العامة من جامعة سياتل.