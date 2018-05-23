بعدالاتفاق على الأمور المالية.. الهلال ينتظرخيسوس

نواف السالم(صدى):

يبدو أن إدارة نادي الهلال باتت قريبة من التوقيع مع المدرب البرتغالي جورجي خيسوس.

وفي هذا السياق كشفت مصادر، إن إدارة الهلال وصلت إلى اتفاق نهائي مع خيسوس وفريق العمل الخاص به الذي يبلغ 7 أشخاص، بشان الامور المالية.

وينتظر رئيس الأزرق سامي الجابر توقيع خيسوس على مخالصة مع ناديه ” لشبونه ” ؛ حتى ينتقل رسميًا إلى تدريب الهلال.