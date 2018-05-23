بالصور.. ثعبان يتحول إلى وجبة دسمة بعد تسلله لغرفة طلبة في مدينة جامعية

أماني الغامدي(صدى):

أمسك عدد من الطلبة ، بثعبان عقب تسلله إلى إحدى غرف النوم الخاصة بالطلبة في معهد تشونجتشيتع للهندسة الميكانيكية والكهربائية في الصين ، وقاموا بطهيه وتناوله على الغذاء .

وقع الحادث داخل غرفة لطلاب في معهد تشونجتشيتع للهندسة الميكانيكية والكهربائية، حيث قام الطلاب بالقبض على الثعبان ونزع جلده قبل أن يقوموا بتقطيعه وإضافة بعض التوابل والخضراوات عليه وتناوله على الغذاء.

أثار الحادث ضجة كبيرة في الحرم الجامعي، وعلق أساتذة المعهد على الواقعة ، إنه تصرف متهور من الطلاب، وتم تلقينهم درسا خوفا من أن الحادث قد يضر بصورة المعهد.