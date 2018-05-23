بالصور.. ثعبان يتحول إلى وجبة دسمة بعد تسلله لغرفة طلبة في مدينة جامعية
أمسك عدد من الطلبة ، بثعبان عقب تسلله إلى إحدى غرف النوم الخاصة بالطلبة في معهد تشونجتشيتع للهندسة الميكانيكية والكهربائية في الصين ، وقاموا بطهيه وتناوله على الغذاء .
وقع الحادث داخل غرفة لطلاب في معهد تشونجتشيتع للهندسة الميكانيكية والكهربائية، حيث قام الطلاب بالقبض على الثعبان ونزع جلده قبل أن يقوموا بتقطيعه وإضافة بعض التوابل والخضراوات عليه وتناوله على الغذاء.
أثار الحادث ضجة كبيرة في الحرم الجامعي، وعلق أساتذة المعهد على الواقعة ، إنه تصرف متهور من الطلاب، وتم تلقينهم درسا خوفا من أن الحادث قد يضر بصورة المعهد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47518 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل ماجاه الثعبان ابن الثعبانه ، ولدته واهملته بنت التعبانه ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصَّراحة راحة ، الجود من الموجود🇨🇳 💆🏻♂️ يا تشونق بونق دونق 💆🏻♂️🇨🇳😂
يَعْنِي زعلانين يا أساتذة معهد تشونجتشيت للهندسة الميكانيكية ⚙️🔩
وَ الكهربائية 💥🔌💥 علشان شوية طلاب أكلوا ثعبان 🐍💆🏻♂️🐍😂😂😂
قَال يَضر بصورة المعهد 🏢🐍💆🏻♂️🏢🇨🇳 ، قَال 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
طول عمركم يالصينيين 🇨🇳 تأكلون الخنازير 🐖 والفئران 🐀 وَ الحين زعلان
يا خبلان علشان زرطوا ثعبان 😋🍴🌶🍆🐍🍴🌶🍆💆🏻♂️🇨🇳😂😂😂😂😂😂
بعدين قدّر وضع طلاب المعهد🔌 🏢🔩 آخر الشهر ، الْكُل طفران 😫💸😫😂😂
قَال يَضر بصورة المعهد 🐍🏢🐍 قَال 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مَع وافر المحبة .