الأهلاويون يطالبون باستمرار بن عمر: أفضل لاعب في الأهلي
طالبت جماهير الأهلي، اليوم الأربعاء، باستمرار اللاعب التونسي محمد بن عمر في صفوف الأخضر الموسم المقبل وعدم الاستغناء عنه.
ودشن الجماهير وسم ” استمرار بن عمر مطلب أهلاوي” ؛ للتعبير عن رغبتهم في بقاء اللاعب بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم المنصرم.
وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز تعليقات الجماهير الاهلاوية المطالبة ببقاء اللاعب.
ناشد أحد المغردين رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ؛ لتجديد عقد اللاعب، قائلًا : ” ابو ناصر أنا طالبك وأدخل الله ثم عليك وأسألك بالله ان تحقق مطالبات الجمهور الراقي بالتعاقد مع بن عمرو مالها غير معاليك تكفي يا معالي المستشار”.
وقال أخر : “اهم عنصر في الاهلي اتمنى يبقى لو ايش صار “، وأضاف أخر : ” أتى بنص موسم ومع مدرب ضعيف ،،،ومع ذلك كان أفضل لاعب بالفريق التجديد معه مطلب كبير “.
وتابع : ” خانه المحور مشكلة في الاهلي في الفترة الماضية كلها ، و بخلال ٦ اشهر تعاقدنا مع بن عمر و عرفنا ان المحور اساس الفريق ، لايروح بن عممر يانفيعي “.
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