الأهلاويون يطالبون باستمرار بن عمر: أفضل لاعب في الأهلي

ماجد محمد(صدى):

طالبت جماهير الأهلي، اليوم الأربعاء، باستمرار اللاعب التونسي محمد بن عمر في صفوف الأخضر الموسم المقبل وعدم الاستغناء عنه.

ودشن الجماهير وسم ” استمرار بن عمر مطلب أهلاوي” ؛ للتعبير عن رغبتهم في بقاء اللاعب بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم المنصرم.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز تعليقات الجماهير الاهلاوية المطالبة ببقاء اللاعب.

ناشد أحد المغردين رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ؛ لتجديد عقد اللاعب، قائلًا : ” ابو ناصر أنا طالبك وأدخل الله ثم عليك وأسألك بالله ان تحقق مطالبات الجمهور الراقي بالتعاقد مع بن عمرو مالها غير معاليك تكفي يا معالي المستشار”.

وقال أخر : “اهم عنصر في الاهلي اتمنى يبقى لو ايش صار “، وأضاف أخر : ” أتى بنص موسم ومع مدرب ضعيف ،،،ومع ذلك كان أفضل لاعب بالفريق التجديد معه مطلب كبير “.

وتابع : ” خانه المحور مشكلة في الاهلي في الفترة الماضية كلها ، و بخلال ٦ اشهر تعاقدنا مع بن عمر و عرفنا ان المحور اساس الفريق ، لايروح بن عممر يانفيعي “.