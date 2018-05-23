فئة نادرة من الرجال تساعد في المطبخ.. والنساء يردون بقصف الجبهات

سلسبيل سعيد(صدى):

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تعطي النساء وربات البيوت المطبخ أولوية خاصة، ولكن بطبيعة الحال سيكون تواجدها في المطبخ له أثار إيجابية إذا تلقت المساعدة، فكم تتمنى زوجة أن يقدم لها زوجها المساعدة، وتطير الأم من الفرحة إذا ساعدها أولادها .

وفي هذا السياق دشن المتابعون عبر منصة تويتر وسم ” تساعدها في المطبخ ولا لا “، ليتفاعل المغردون، وتأتي المفاجأة الكبرى بوجود رجال بالفعل يساعدون زوجاتهم وأمهاتهم في حدث يعتبر نادر؛ حيث لا يفضل الرجال غالبا الدخول إلى المطبخ.

وفي هذا السياق، ترصد ” صدى ” أبرز تغريدات المتابعين عبر الوسم ، والتي تنوعت ما بين مؤيد ومعارض لدخول الرجال للمطبخ.

قالت أحد المشاركات عبر الوسم: ” وجي م يساعدني ك طبخ بس يشيل معي الصحون عموما عاذرتك ي الحب عشان تعب دوامك “.

وأضاف أخر: ” الواجب على الرجل إعانة أهل بيته في الطبخ وغيره. وأن يقضي حاجته بنفسه، وألاّ يعيب طعاماً. هكذا كان خير البشر، وهكذا يجب أن يكون “.

وتابع أحد المغردين: ” والله اساعد الوالده صراحه. حتى تطفش مني اكب شي او اخرب شي وتطردني “.

وغرد أخر : ” أيه اساعد زوجتي ف المطبخ بعد م ارجع من الدوام وبعد اساعد امي واخواتي “، وغردت أخرى : ” أبوي يساعدني بالمطبخ تاج راسي عسى عيني ماتبكيه مافي زي حنان الأب فدوة عمري له “.

وعلى جانب أخر معارضة لفكرة الدخول إلى المطبخ ، قال متابع : ” لا طبعا والف لا “، واضاف أخر مازحًا:” نعم أذوق الطعم “.

وقال أخر : ” سلامات !! ما أدخل المطبخ الا اشرب موية واطلع “.