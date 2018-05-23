فئة نادرة من الرجال تساعد في المطبخ.. والنساء يردون بقصف الجبهات
بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تعطي النساء وربات البيوت المطبخ أولوية خاصة، ولكن بطبيعة الحال سيكون تواجدها في المطبخ له أثار إيجابية إذا تلقت المساعدة، فكم تتمنى زوجة أن يقدم لها زوجها المساعدة، وتطير الأم من الفرحة إذا ساعدها أولادها .
وفي هذا السياق دشن المتابعون عبر منصة تويتر وسم ” تساعدها في المطبخ ولا لا “، ليتفاعل المغردون، وتأتي المفاجأة الكبرى بوجود رجال بالفعل يساعدون زوجاتهم وأمهاتهم في حدث يعتبر نادر؛ حيث لا يفضل الرجال غالبا الدخول إلى المطبخ.
وفي هذا السياق، ترصد ” صدى ” أبرز تغريدات المتابعين عبر الوسم ، والتي تنوعت ما بين مؤيد ومعارض لدخول الرجال للمطبخ.
قالت أحد المشاركات عبر الوسم: ” وجي م يساعدني ك طبخ بس يشيل معي الصحون عموما عاذرتك ي الحب عشان تعب دوامك “.
وأضاف أخر: ” الواجب على الرجل إعانة أهل بيته في الطبخ وغيره. وأن يقضي حاجته بنفسه، وألاّ يعيب طعاماً. هكذا كان خير البشر، وهكذا يجب أن يكون “.
وتابع أحد المغردين: ” والله اساعد الوالده صراحه. حتى تطفش مني اكب شي او اخرب شي وتطردني “.
وغرد أخر : ” أيه اساعد زوجتي ف المطبخ بعد م ارجع من الدوام وبعد اساعد امي واخواتي “، وغردت أخرى : ” أبوي يساعدني بالمطبخ تاج راسي عسى عيني ماتبكيه مافي زي حنان الأب فدوة عمري له “.
وعلى جانب أخر معارضة لفكرة الدخول إلى المطبخ ، قال متابع : ” لا طبعا والف لا “، واضاف أخر مازحًا:” نعم أذوق الطعم “.
وقال أخر : ” سلامات !! ما أدخل المطبخ الا اشرب موية واطلع “.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين
زوجي يساعد الخادمة ويشيل معها الصحون وكثيرا ما نتعارك سويا بسبب ها الموضوع كان نفسي لو كنت مكانها بشوف كان راح يساعدني ولالا .. هو يقول العمل عبادة وانتي كمان بدك تعاونيها بس انا ما اقتنع
نهى[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترى انا زوجي يساعدني وهو يأكل ويعلق على الطبخ ههههههههههههه
خلود[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
اولادي دوم يساعدوني ويرتبون معي الله يحميهم يارب
رااايق[ عدد التعليقات: 4765 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسناً *************
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5131 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي امور خاصه وكل زوجين لهم سياستهم .. مو لازم كل الناس زي بعض 😕
معلمة[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعظم الأجر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28863 ] نشر منذ 33 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب يا الجوهره ليش تتمنين تكوني مكان العامله ما انتي عطيتها هذا الحق
ابو محمد[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 31 دقيقة
طيب وش المشكلة اذا ساعدة زوجتي بلعكس نفتك من مشاكل الخادمات ومنها نتنشط على الشغل بس الناس تخلق من الحبه قبه