” بالفيديو ” قوات التحالف تستهدف مركبات لمليشيات الحوثي
نشرت إحدي وسائل الإعلام الفضائية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق استهداف قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، عربات تعزيز لمليشيات الحوثي.
وجاء في ” المقطع ” قيام قوات التحالف العربي باصطياد سيارات تعزيز لميليشيا الحوثي في مناطق باليمن.
وكشفت بعض التقارير الصحفية، سر تفوق ” التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ” ، خلال المواجهات الميدانية مع جماعة الحوثي، بالرغم مما تلقاه الميليشيات من دعم إيراني.
وأكدت التقارير، أن جزءًا كبيرًا من التقدم في معركة تحرير اليمن سببه ” التفوق الاستخباراتي ” ، للتحالف العربي اعتدادًا بما يتم بذله من جهد لجمع معلومات مهمة تنسيقًا مع القوى المتعاونة.
وأشارت ” التقارير ” ، إلي أن الحصيلة المعلوماتية لقوات التحالف العربي أتاحت اختراقًا واسعًا للمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية بما فيها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر.
فهد[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيكم العافية دمروهم ها دول الارهابيين المجرمين سلمت يداكم
تركي[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ينصركم على مليشيات الحوثي المجوس الخونة