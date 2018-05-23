” بالفيديو ” قوات التحالف تستهدف مركبات لمليشيات الحوثي

فهمي محمد(صدى):

نشرت إحدي وسائل الإعلام الفضائية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق استهداف قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، عربات تعزيز لمليشيات الحوثي.

وجاء في ” المقطع ” قيام قوات التحالف العربي باصطياد سيارات تعزيز لميليشيا الحوثي في مناطق باليمن.

وكشفت بعض التقارير الصحفية، سر تفوق ” التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ” ، خلال المواجهات الميدانية مع جماعة الحوثي، بالرغم مما تلقاه الميليشيات من دعم إيراني.

وأكدت التقارير، أن جزءًا كبيرًا من التقدم في معركة تحرير اليمن سببه ” التفوق الاستخباراتي ” ، للتحالف العربي اعتدادًا بما يتم بذله من جهد لجمع معلومات مهمة تنسيقًا مع القوى المتعاونة.

وأشارت ” التقارير ” ، إلي أن الحصيلة المعلوماتية لقوات التحالف العربي أتاحت اختراقًا واسعًا للمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية بما فيها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر.