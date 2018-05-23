” فلاي دبي ” توضح حقيقة محاولة اختطاف إحدى طائرتها في سماء إيران

ابوظبي(صدى):

كشفت شركة فلاي دبي، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة حول اختطاف إحدى طائرتها في الأجواء الإيرانية.

وقالت الشركة إن تلك الانباء ليس لها اي أساس من الصحة، نافية أن يكون هناك محاولة لاختطاف إحدى طائراتها .

وكانت انتشرت الأنباء في وقت سابق اليوم عن تعرض طائرة إماراتية لمحاولة اختطاف، أثناء رحلتها المتجهة من دبي إلى العاصمة الأفغانية كابول فوق الأجواء الإيرانية.

وجاء في تفاصيل الأنباء أن شخصًا كان يحمل سلاحا أبيضا ، حاول الدخول إلى كابينة قائد الطائرة، ليبلغه بطلبه للعودة إلى مطار دبي وإلغاء مسار الرحلة، ولكن قائد الطيارة سيطر على الوضع.