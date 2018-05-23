بالفيديو.. بي إم دبليو الفئة الثانية جران وأكتيف تورر يظهران في شكل جديد

جنيف(صدى):

بعد استمرارهما في الانتاج منذ 2014, فـBMW الفئة الثانية جران وأكتيف تورر حصلا على تحديثات بسيطة واختارت الشركة معرض جنيف 2018 لتقديم كلتا السيارتين للعالم ,وبالرغم من ان تحديثات السيارتين بسيط ولكن يمكن للعين المدربة والخبراء في معرفة السيارتين اكتشاف الفروق في التصميم.

وكشفت الشركة عن حشد من الصور للسيارتين تظهر الفروق بينهما وبين موديلات 2018 بعض الشيء, وتشمل الفروق شبكة تهوية أكبر ومداخل تهوية أكبر في الأمام ومصابيح أمامية وخلفية معدلة ووحدات ضباب ليد بجانب لونين خارجيين بجانب عجلات جديدة تتراوح في القياسات بين 16 و19 بوصة .

وقالت الشركة أن مقصورة السيارة تركز على السائق بشكل أكبر مع شاشتين بجانب مقاعد أطول لمزيد من الراحة ويمكن للمشترين الاختيار بين مزيج من الفرش القماشي وألكانتارا وفرش جلدي داكوتا. وتشمل محركات السيارة عملية تحسين للانبعاثات الكربونية ويتوفر منها محركات ديزل رباعية الاسطوانات بشواحن توربينية.

وتبلغ قوة السيارات 221 حصان وعزم الدوران 385 نيوتن متر وتجمع نسخة الفئة الثانية أكتيف تورر 225XE iPerformance بين محرك بنزين 1.5 لتر ومحرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون بقوة 7.6 كيلوواطساعة ويبدأ سعر السيارة في بريطانيا من 46.628 ألف دولار.