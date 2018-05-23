فهد الخضيري: مستحضرات التجميل المجهولة تؤدي للإصابة بالسرطان

أماني الغامدي(صدى):

حذَر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، النساء من شراء مستحضرات التجميل مجهولة الهوية أو غير مسجلة أو مرخصة، وغيرها من المستحضرات التي يتم بيعها من مجهولين عبر تويتر وانستغرام .

ونشر الدكتور الخضيرى تجربة مأسوية لإحدى الفتيات عمرها 21 عامًا، حول شرائها خلطة تجميل للجسم ونِيلة مغربية من تاجرة على الإنستغرام، حيث قال أن الفتاة بعد استخدامها للمستحضر لمدة عام، حدث لها نزيف من الأنف وانخفاض حاد في الوزن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، كانت المفاجأة الصادمة بإصابتها بمرض سرطان الغدد، وهو ما أدى لوفاتها بعد ثلاث أسابيع .