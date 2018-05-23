شركة ألمانية تسيء لـ ميغان ماركل بصورة محرجة

برلين(صدى):

يبدو أنه على الرغم من التفتح والتقدم في العديد من الدول، إلا أنه مازال هناك البعض يحمل بين صفاته العنصرية.

ولم تسلم الممثلة الأمريكية ميغان ماركل زوجة الأمير هاري من العنصرية بسبب بشرتها ، حيث أنها أصلها إفريقي أمريكي.

وقامت شركة ألمانية شهيرة لصناعة الحلويات تدعى ديكمان بنشر إعلان لها عن الشيكولاته حيث كانت حلوى الشيكولاته ترتدي فستان زفاف في إشارة إلى ميغان.

واعتذر المتحدث باسم الشركة عن صورة الإعلان التي تشبه ماركل في شكل حلوى مغطاة بالشوكولاتة وترتدي تاجا وفستانا أبيض وتحمل زهور الزفاف.

يجدر الإشارة إلى أنه في الماضي ارتبطت الحلوى بالعنصرية إذ كانت تعرف على نطاق واسع في ألمانيا منذ نحو 20 عاما باسم ” قبلة الزنجي ” .