” أمن الطرق ” ينجح في ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية تتجه لجدة

نايف السالم(صدى):

نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني ب ” سبوحة ” والواقع على طريق الطائف التابع لقوة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، في إحباط محاولة تهريب 62 كرتونا و3 أكياس لأدوية منتهية الصلاحية لإحدى الشركات الشهيرة أثناء توجهها لجدة.

وكشف مركز الضبط الأمني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الواقعة، والتي بدأت بقيام أحد رجال القوة بعمله المعتاد في مركز الضبط الأمني، حيث لاحظ مركبة من نوع ” ايسوزو ” تخص شركة شهيرة لتصنيع الأدوية، يقودها مقيم سوداني، وتحوي عدد 2 كرتون أدوية بالإضافة إلى 3 أكياس أخرى، وعند التأكد من وضع الكراتين تبَين إنها تحوي أدوية منتهية الصلاحية ولا يوجد تبريد في الثلاجة مما يزيد من خطورتها رغم انتهاء صلاحيتها .

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح مركز الضبط الأمني في كشف مثل هذه الضبطيات، حيث نجحت في ضبط مركبة أخرى تحوي 60 كرتون أدوية منتهية الصلاحية وتم تسليمها بمحضر رسمي لجهة الاختصاص.